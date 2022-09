Milik: “Lasciamoci alle spalle la gara di ieri. Siamo la Juve, dobbiamo dare di più”

All’indomani del pareggio contro la Salernitana, la priorità in casa Juve è mettere alle spalle la rabbia causata dalla mancata vittoria allo Stadium contro la squadra di Nicola, per proiettarsi alla gara di Champions contro il Benfica. Arek Milik ha condiviso alcuni scatti su Instagram, per poi aggiungere: “Lasciamoci alle spalle la partita di ieri con la consapevolezza che siamo la Juve e possiamo e dobbiamo fare di più. Testa alla prossima battaglia, insieme”.

Foto: Instagram Milik