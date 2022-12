Milik: “Juve grande club, spero di rimanerci. Come si ferma Mbappé? Con lo scooter”

Intervenuto in conferenza stampa, Arkadiusz Milik, attaccante della Juventus e della Nazionale polacca, ha così parlato in in vista della sfida contro la Francia negli ottavi di finale del Mondiale in Qatar: “La mia esperienza in Ligue 1 può essere d’aiuto per affrontare la Francia? È difficile da dire perché la maggior parte dei giocatori francesi gioca fuori dalla Ligue 1. Ho bei ricordi di quando giocavo con l’OM, ho imparato molto lì, ma ora gioco per un altro grande club, la Juventus, e spero di rimanerci. Ora abbiamo una partita con i campioni del mondo, è un sogno che si avvera“. E sulla domanda su Mbappé: “Come difendersi da Mbappè? Dovremo essere veloci, avere uno scooter per raggiungerlo. È molto difficile difendersi individualmente contro uno come lui, è uno dei migliori del mondo, dovremo reagire come squadra e trovare soluzioni collettive”.

Foto: Instagram Milik