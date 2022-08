Milik: “In passato sarei potuto già venire alla Juve. In campo insieme a Vlahovic? Sì, anche con Lewandowski…”

Arkadiusz Milik, arrivato alla Juventus in prestito dall’Olympique Marsiglia, si è presentato ai nuovi tifosi nel corso della conferenza stampa. L’attaccante ha rivelato di esser stato, già in passato, vicino all’approdo in bianconero: “Sì, ero vicino, ma le cose sono andate in modo diverso. Tante volte il mio nome è passato attorno alla Juve, 2-3 anni fa poteva concretizzarsi ma alla fine non si fece nulla”. Poi, sulla possibilità di giocare insieme a Vlahovic: “Ho fatto appena 2-3 allenamenti con la squadra. Posso farlo, l’ho fatto spesso in Nazionale con Lewandowski. Sceglie il mister, io fatto tutto quello che posso durante gli allenamenti per farmi notare”.

Foto: Instagram Milik