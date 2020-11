Milik, il sorriso arriva solo con la Nazionale: e domenica c’è l’Italia

Sembra un paradosso: zero minuti in campionato, ma tanta sicurezza con la maglia da titolare della sua Polonia. Un sorriso a trentadue denti per Arkadiusz Milik che nonostante la tribuna con la maglia del Napoli, per la sua Nazionale è rimasto un punto centrale. Indiscutibile. Sia per l’allenatore che per i tifosi polacchi, che sperano nel ritorno del loro bomber con la maglia di un club. Con gli azzurri la situazione è bollente, ma con la sua Nazionale sembra essersi ritrovato. Concentrazione che viene ripagata dall’affetto dei suoi compagni. E domenica c’è l’Italia. Una gara che si preannuncia ricca di spunti.

Twitter uff Euro 2020