Milik: “Il Napoli è stato poco professionale. Non ho nessun accordo”

Intervistato da Sportowefakty.pl, Arkadiusz Milik ha parlato dell’attuale situazione in casa Napoli. Queste le parole dell’attaccante degli azzurri messo per ora ai margini del progetto di Gattuso: “Il Napoli voleva prolungare e mi ha messo di fronte a un bivio: firmare il rinnovo o andarmene. Ho deciso di provare qualcosa di nuovo altrove. Il mio agente stava cercando una nuova soluzione, alcune squadre si sono interessate e abbiamo parlato. Roma? Ho fatto le visite e sono andate bene. Il club aveva anche fatto un annuncio in merito. Però non voglio dire a quale squadra sono stato più vicino, confermo però che era un’italiana. Soldi? Se il mio futuro dipendesse dai soldi avrei rinnovato già col Napoli perché le condizioni dell’offerta era molto buone. Ho 26 anni e voglio crescere ulteriormente. De Laurentiis? Abbiamo sempre avuto rapporti normali. Il presidente la pensa come vuole e non credo sia stato influenzato dai media. I tifosi del Napoli mi hanno avvicinato chiedendomi se stavo andando via ma nessuno è stato aggressivo o ostile. Purtroppo spesso la gente legge delle cose e crede a ciò che gli viene raccontato. Fuori lista? Mi aspettavo questa decisione ma la mancanza di comunicazione da parte del club non è professionale, l’ho saputo dai media. Credo di non essere stato trattato bene, soffrirò un po’ ma saprò resistere. Futuro? Non sono d’accordo con nessuno, vedremo come andrà a finire.”

Foto: champions twitter