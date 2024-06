Milik: “Futuro? Non vado da nessuna parte, mi trovo bene alla Juve”

Dal ritiro della Polonia, Arkadiusz Milik ha parlato ai microfoni di Sportowefakty, analizzando la stagione disputata in bianconero: “Abbiamo chiuso la stagione al terzo posto in classifica che, da queste parti, è vissuto come una delusione. La Juve deve sempre puntare allo scudetto: l’anno prossimo ci riproveremo. L’esonero di Allegri? Si supponeva che sarebbe potuto succedere in estate, ma dopo la finale di coppa è arrivata la sorpresa. Futuro? Non vado da nessuna parte. Mi trovo bene alla Juve, non vedo l’ora di ricominciare ad allenarmi con i compagni. I dirigenti non mi hanno mai comunicato la volontà di cedermi”.