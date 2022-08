Milik: “Felice di tornare in Italia, mi era mancata. La Juve uno dei migliori club al mondo”

Nella sua prima intervista ai canali ufficiali della Juventus, Arek Milik ha parlato del suo passaggio in bianconero: “Sono molto emozionato, perché è un bellissimo giorno per me. Ho firmato con un grande club e una grande squadra, uno dei club più grandi al mondo, allora sono molto contento e felice anche perché sono tornato in Italia. Parlo l’italiano, sono stato qui 4 anni e sono molto felice. Cosa posso dare alla Juve? Sono un ragazzo arrivato in una squadra che ha già il suo modo di giocare, ha giocatori forti e io spero di crescere con loro e di dare il mio impatto e di diventare più forte e crescere ogni giorno”.

Poi, sui mesi trascorsi in Francia: “È stato un cambiamento per me, perché era un altro campionato, un altro modo di giocare. Sicuramente è stata una bella esperienza, perché mi sono trovato bene lì ma mi è mancata un po’ l’Italia e sono contento di essere tornato. Maglia numero 14? Perché tanti numeri erano già occupati e anche perché il mio idolo giocava con questo numero”.

Foto: Sito Juventus