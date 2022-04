Milik: “Ero triste e arrabbiato per gli infortuni. Marsiglia? Tifosi speciali, mai visto uno stadio così”

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Onze Mondial, Arkadiusz Milik ha ricordato i numerosi infortuni subiti in carriera: “Quando ho iniziato a farmi male ero triste e arrabbiato, non capivo perché capitasse a me. Ho fatto di tutto per evitare altri infortuni, ma capitò nuovamente”.

Milik parla del suo rapporto con il Marsiglia: “Sinceramente non conoscevo molto bene il club o la Ligue 1 prima di venire qui, anche se ovviamente sapevo dei grandi giocatori e dei i trofei vinti dal club, ho subito voluto mostrare le mie qualità. Il Marsiglia punta alla Champions League ed è un club che dovrebbe giocare sempre la competizione. Il Vélodrome è uno stadio incredibile, contro il PSG c’era un’atmosfera bellissima, qualcosa di indescrivibile, non avevo mai visto uno stadio così in tutta la mia vita. Ho un ottimo rapporto con i tifosi”.

Foto: Twitter Marsiglia