Milik e Simeone: un mese di accostamenti alla Lazio senza un perché

Arek Milik e Giovanni Simeone sono stati accostati per un mese alla Lazio senza che ci fosse una motivazione plausibile. Nella baraonda del mercato, cerchiamo di spiegare per quale motivo sarebbe stato meglio evitare. Milik ha sempre pensato di restare alla Juve, ha la stima di Allegri, era stato concordato che anche in caso di mancato riscatto dall’Olympique Marsiglia per 7 milioni sarebbe stata trovata una soluzione a un prezzo di cartellino più basso. E la Juve vorrà indirizzare la trattativa per rimettere Milik a disposizione di Allegri, ci siamo. C’è un’altra motivazione: Sarri e Milik hanno un ottimo rapporto, ma ai tempi del Napoli il minutaggio era basso a prescindere dagli infortuni che ha caratterizzato le stagioni del polacco. Quindi, tempo perso. Quanto a Simeone, non discutiamo che possa piacere a Sarri, ma il Napoli aveva promesso da settimane il riscatto al Cholito ben oltre il verificarsi delle due condizioni concordate con il Verona per l’obbligo e che non si sono verificate in contemporanea. Adesso il Napoli ha investito 12 milioni per il riscatto, vuole tenere Simeone, se un giorno pensasse di cederlo ci vorrebbero da 15–19 milioni in su e comunque la Lazio fin qui non è stato davvero coinvolta in una trattativa.

Foto: Instagram personale