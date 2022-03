Milik come Drogba: il Marsiglia gongola

Gli infortuni hanno spesso tormentato la carriera di Arek Milik, che dall’arrivo al Napoli ha avuto a che fare con problemi di diversa entità. In particolare le rotture dei legamenti crociati hanno frenato l’esplosione del polacco, che peraltro poi è stato allontanato da Napoli finendo all’Olympique Marsiglia. Anche in Francia ci sono stati periodi in cui Milik ha avuto a che fare con problemi fisici e altri in cui non era felice per le scelte di Sampaoli, che non sempre ha puntato fortemente su di lui. Ieri, nella gara contro il Basilea valida per l’andata degli ottavi di finale di Conference League, l’ex Ajax ha siglato una doppietta: oltre a consentire al Marsiglia di partire da una condizione di vantaggio in vista del ritorno, il centravanti ha raggiunto il bottino di 28 reti in 44 partite con la maglia dei francesi. L’ultimo ad ottenere questo score fu Drogba nel 2004, motivo per cui l’Olympique gongola e si tiene stretto il suo bomber.

Foto: Twitter Milik