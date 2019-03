Milik: “Brutta gara, dobbiamo migliorare tante cose. Ci prendiamo la qualificazione, ma…”

Arek Milik, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ko indolore in casa del Salisburgo. Ecco le sue parole: “Qualificazione importantissima, ma bisogna giocare meglio. Il Salisburgo ha meritato la vittoria, ha giocato davvero bene. Noi abbiamo giocato sotto il nostro livello, tutti, e dobbiamo migliorare. Forse il risultato dell’andata ci ha condizionato, ma nel pre-partita ci siamo detti di non guardare a quel 3-0. Volevamo fare una bella partita ma non ce l’abbiamo fatta. Siamo felici per aver passato il turno, ma dobbiamo migliorare tante cose. I miei gol? Non significano che faccio una grande gara. Anch’io stasera ho perso tanti palloni. Dobbiamo giocare ancora meglio, cercare di alzare il ritmo. In questa partita abbiamo veramente fatto male. Ora andiamo avanti”.

Foto: Twitter Serie A