Milik: “Bellissima serata, speriamo che il peggio sia passato. Ancelotti? Penso solo al campo”

Arek Milik, autore di una super tripletta in Napoli-Genk, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita di Champions. Queste le sue dichiarazioni: “La mia prima tripletta col Napoli, sono molto felice e molto contento. E’ la prima anche in Champions League, a casa nostra, coi nostri tifosi. E’ una serata bellissima, soprattutto in questo momento difficile. Non vincevamo da un po’, ora speriamo che il peggio sia passato. Ora pensiamo solo a migliorare il nostro gioco e vincere. Il futuro di Ancelotti? Non voglio parlare di questo, come ho detto prima ci concentriamo solo sul campo. Alle altre cose non possiamo pensarci, concentriamoci sul nostro lavoro”, ha chiuso Milik.

Foto: Twitter ufficiale Champions League