Milik al 91′! La Juve vince contro la Cremonese (1-0). Padroni di casa fermati due volte dal palo

La Juventus passa nel finale allo Zini contro la Cremonese: decide il gol al 91′ di Arkadiusz Milik. Nel primo tempo gara equilibrata. Al 15′ i padroni di casa assaporano il vantaggio con Valeri, ma il VAR annulla il gol per posizione di fuorigioco. Al 21′ la stessa sorte capita a Dessersma l’arbitro Ayroldi fischia il fallo in favore dei bianconeri. Nel secondo tempo, sono ancora una volta i padroni di casa a rendersi pericolosi ancora una volta con Dessers che centra il palo. Ma non è finita qui perché all’82’ anche Arena-Gyan colpirà il legno. La Cremonese ci ha provato, la Juventus ci è riuscita. E al 91′ passa in vantaggio con il gol del definitivo 1-0 firmato da Milik su calcio di punizione.

Foto: Sito Juventus