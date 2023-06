Milenkovic: “Vogliamo mettere la ciliegina sulla torta su un buon lavoro biennale. Vietato sbagliare”

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato a Sky alla vigilia della gara con il West Ham, finale di Conference League.

Queste le sue parole: “Domani ci aspetta una finale, una partita storica, un ultimo passo da fare per mettere la ciliegina sulla torta. Abbiamo fatto grandi sacrifici per arrivare qui, siamo pronti. Non sarà facile, così come non è stato facile arrivare qua. Il West Ham è molto bravo dal punto di vista dell’intensità, hanno tanti giocatori forti fisicamente. Anche noi siamo forti, è un orgoglio essere qua, ma non dobbiamo accontentarci. Noi faremo di tutto per vincere questo trofeo, per i nostri tifosi e per il nostro splendido club”.

Che partita dobbiamo aspettarci? “Vedrete la solita Fiorentina, come abbiamo giocato tutto l’anno. Non vedo perché dovremo cambiare adesso il nostro stile di gioco anche se è una finale, In coppa Italia abbiamo fatto una grande partite e non siamo riusciti ad ottenere quello che avremmo sicuramente meritato”.

La vittoria domani sarebbe il coronamento di un ciclo “Sicuramente, sarebbe la ciliegina sulla torta su tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi due anni”

Cosa non ha funzionato in finale contro l’Inter? “Secondo me abbiamo fatto molto bene, in ogni partita ci sono situazioni pericolose. Siamo consapevoli che possiamo subire qualcosa, però accettiamo queste situazioni per creare di più. Domani dobbiamo essere molto più concentrati, la percezione del pericolo deve essere al massimo. Non dobbiamo sbagliare niente, altrimenti le grandi squadre come l’Inter di possono punire al minimo errore”.

Foto: twitter Fiorentina