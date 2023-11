Milenkovic: “Vogliamo la Conference League e migliorare la classifica dello scorso anno”

Direttamente dal ritiro della Nazionale serba, il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic ha fissato gli obiettivi della squadra viola per questa stagione: “La differenza tra i primi tre club più grandi e il Napoli rispetto agli altri si nota. Ma chiunque può battere chiunque. Per noi è importante avere continuità perché l’anno scorso la stagione è stata caratterizzata da alti e bassi. Il nostro obiettivo è l’Europa e essere in una posizione migliore rispetto alla scorsa stagione. In Europa l’obiettivo è ripetere il risultato in Conference League, anche se ci sono molte squadre migliori rispetto allo scorso anno. Per me questa competizione è un fondamentale. Guardate l’esempio della Roma che ha vinto la Conference. L’impatto di quel trionfo è stato enorme sul club, sui tifosi, sull’entusiasmo… Il nostro obiettivo è ripeterlo”, ha dichiarato ai microfoni di mozzartsport.com.

Foto: Instagram Fiorentina