Milenkovic su Vlahovic: “In campo non ci sono amici. Rinnovo? Fondamentale la conferma di Italiano”

Intervistato da La Repubblica, il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato, tra i tanti argomenti, di Vlahovic, connazionale che incontrerà oggi in occasione della sfida contro la Juve: “Vlahovic? In campo non ci sono amici, penserò soltanto alla Fiorentina e alla vittoria. Quelle contro la Juve sono sempre sfide toste, sentite e molto intense. Mi tengo il ricordo dell’ultima al Franchi, che ci ha regalato il ritorno in Europa. Lo volevamo fortemente”. Poi, si è espresso sul rinnovo: “Per quanto riguarda il rinnovo, mi hanno convinto le ambizioni del club, la voglia di crescere. Gli investimenti sulle strutture, come il Viola Park. Ma anche la conferma di Italiano è stata molto importante per me. Ho ascoltato il mio cuore, ho dato peso ai miei sentimenti. Amo questa città, questo club”.