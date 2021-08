Milenkovic: “Sono rimasto anche grazie ad Italiano. Ho ricevuto delle offerte ma non ho mai chiesto la cessione”

Nikola Milenkovic, dopo il rinnovo con la Fiorentina, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale del club viola. Ecco le parole del difensore: “Sono molto contento e orgoglioso perché ho rinnovato il contratto con la Fiorentina. Non ho mai chiesto di andare via. Durante questi anni ho ricevuto offerte molto alte da parte di alcuni club europei, proposte di altissimo livello ma non sono mai andato dalla dirigenza a chiedere la cessione. Mi sono sempre comportato da professionista rispettando la città, la maglia e i tifosi. Ho sempre evitato polemiche preferendo far parlare in campo. Durante questo mercato non ho chiesto di andare via per forza. Pure il mister mi disse a Moena: quando un giocatore vuole andare via non si allena e non si comporta come facevo io. Io aspettavo solo capire la prospettiva della Fiorentina e quello che vedo oggi è uno stile di gioco che piace molto a me e dove posso migliorare ed esprimermi al meglio. Vedo una buona sinergia tra mister e squadra che mi trasmettono delle sensazioni positive per quest’anno. Spero che i tifosi saranno sugli spalti per aiutarci ed essere il dodicesimo uomo in campo. Spero che tutti insieme possiamo portare la Fiorentina dove merita. Il gioco di Italiano ha contribuito molto alla mia permanenza. Voglio anche ringraziare Commisso, Barone, Pradè, il mister e tutti i compagni che credono in me. Sento tanto affetto nei miei confronti da questa città“.

Foto: Twitter Fiorentina