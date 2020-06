Milenkovic: “Rinnovo con la Fiorentina? Ne parleremo al momento giusto”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, ha parlato anche del suo futuro: “Sto bene, abbiamo lavorato molto e non vedo l’ora di cominciare a giocare. È bellissimo avvertire l’emozione della partita. Lunedì affrontiamo il Brescia, non penso alla preoccupazione per eventuali infortuni, penso che ci siano le condizioni per giocare in tranquillità. Penso molto alla gara, spero possa andare bene per noi. Un obiettivo? Vogliamo vincere ogni gara senza guardare la classifica, alla fine tireremo le somme. Rinnovo? Ho sempre detto che parleremo al momento giusto di questo. Ora mi sembra prematuro, sono concentrato sul campionato”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina