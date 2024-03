Milenkovic ricorda Barone: “Saperti vicino a Davide è l’unica cosa che può attenuare questo immenso dolore”

Joe Barone non ce l’ha fatta. L’ormai ex direttore generale della Fiorentina si è spento all’età di 57 anni al San Raffaele dopo il malore accusato prima della contro l’Atalanta. Tanti i messaggi per ricordare la sua memoria, tra questi anche Nikola Milenkovic: “Direttore, anzi, per una volta permettimi di chiamarti Joe. È un momento straziante, direi devastante per tutti noi. Caro Joe, grazie per la tua dedizione e l’impegno costante per il nostro club e grazie per tutto ciò che hai fatto per me e per la mia famiglia. Sei stato un riferimento di altissimo profilo professionale e soprattutto umano. Le tue parole, il tuo sorriso e la tua infinita gentilezza rimarranno scolpiti nei nostri cuori. Non dimenticheremo mai la tua forza e determinazione, sempre pronto a sostenerci e incoraggiarci soprattutto nei momenti più difficili. Ci hai guidato con saggezza e passione, facendoci sentire parte importante della tua vita dedicandoci ogni tipo di attenzione e sentimento. Sempre con noi, in prima linea e al nostro fianco, come vera fonte di ispirazione e motivazione. Caro Joe, ti abbraccio forte ovunque tu sia. L’unica cosa che può attenuare questo immenso dolore è saperti vicino a Davide, il nostro grande e straordinario capitano, con cui potrai continuare a vivere la tua passione calcistica. Porteremo avanti con tutta la nostra forza le tue idee e la tua incredibile fede per la Viola. Un abbraccio fortissimo alla tua famiglia. Un grande bacio e un saluto eterno. Con infinita gratitudine e affetto, Nikola”.

Foto: Instagram Milenkovic