Milenkovic: “Mondiale? Difficile non pensarci. Adesso però c’è la Fiorentina”

C’è il campionato, ma si avvicina anche il Mondiale. Intervistato al portale serbo ATV, il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, ha parlato anche dell’imminente competizione in Qatar che lui affronterà con la maglia della sua Serbia: “Il Mondiale si avvicina ed è difficile non pensarci, anche se sono concentrato sulla Fiorentina. È un grande orgoglio poter giocare per la mia Nazionale, ogni volta mi vengono i brividi, dobbiamo superare la fase a gironi come primo obiettivo. Quanto alla Fiorentina, sono qui da sei anni, mi piace tutto: club, tifosi, città. Qui possiamo fare molti progressi, mi sento ormai un leader. Il mio idolo è Nemanja Vidic, cercavo di copiarlo guardando i suoi video anche prima delle partite con la Fiorentina. Mi motivavo”.

Foto: Instagram Milenkovic