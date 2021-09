Milenkovic: “L’Inter è fortissima in attacco. Servirà una grande prova difensiva”

A pochi minuti dalla gara contro l’Inter, il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, ha commentato la gara contro i nerazzurri.

Queste le sue parole a Dazn: “Stasera si gioca contro una grande squadra, i campioni d’Italia, una squadra che si conosce a memoria. Giocano bene, sono pericolosi quando palleggiano e bravi in fase difensiva. Noi abbiamo preparato questa partita in un modo, proviamo a mettere in campo tutto ciò che abbiamo provato e vediamo se riusciamo a fare risultato. L’attacco dell’Inter è cambiato, ma è rimasto forte. Quindi oggi massima concentrazione su tutto ciò che accadrà”.

Foto: Instagram personale