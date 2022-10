Milenkovic: “Le difficoltà si superano solo con un gruppo unito. Dobbiamo evitare di fare errori gravi”

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato insieme a Vincenzo Italiano alla vigilia della gara di Europa League contro il Basaksehir.

Queste le sue parole: “Dall’andata ci portiamo dietro errori da non ripetere, dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto, proponendo le nostre idee per provare a vincere. Giochiamo contro una squadra forte, ma sarà anche una sorta di rivincita e di mezzo c’è il passaggio del turno. Siamo concentrati al massimo per domani”.

Reazioni dopo l’Inter: “Il periodo è difficile, ma si esce solo tutti uniti. Il calcio è uno sport collettivo, dobbiamo rimanere sulla stessa barca e credere nel lavoro di tutti i giorni, credere nei nostri mezzi e puntare a vincere. Con l’Inter siamo partita male ma poi c’è stata una grande reazione di squadra. Non era facile ribaltarla, alla fine abbiamo perso e rimane la delusione perché meritavamo di più, però si guarda avanti. Se c’è una cosa buona è che le partite arrivano veloci, ora c’è la Conference, competizione a cui puntiamo tanto: possiamo vincere e rimediare”.

Troppi gol subiti: “Difendiamo alti, in modo propositivo: si rischia qualcosa ma ci sono molti pregi. A inizio stagione eravamo tra le migliori difese, qualche episodio non è girato a nostro favore ma non deve essere un alibi. C’è da migliorare e sono convinto che lo faremo”.

Sugli arbitri: “Negli spogliatoi eravamo arrabbiati dopo l’Inter, non meritavamo assolutamente di perdere. Sulle decisioni arbitrali preferirei non commentare”.

Foto: twitter Fiorentina