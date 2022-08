Milenkovic-Fiorentina, blindatura pronta. Dragowski-Spezia mai a rischio

La Fiorentina è pronta a blindare Nikola Milenkovic. Una svolta annunciata, dopo aver memorizzato che il difensore centrale serbo era diventato la seconda o terza scelta di alcuni top club ma non la prima. Per la Fiorentina la sua conferma era una priorità, pronto in prolungamento di tre o quattro anni con base di ingaggio vicina ai 3 milioni più bonus. Capitolo Dragowski: il suo trasferimento allo Spezia mai è stato a rischio, malgrado ricostruzioni fantasiose delle ultime ore. Lo Spezia aveva liberato Provedel per la Lazio soltanto dopo aver avuto la certezza di prendere Dragowski, come abbiamo anticipato la scorsa settimana. Le altre ricostruzioni, a pochi giorni dall’inizio del campionato, non hanno motivo di esistere.

Foto: Instagram Milenkovic