Milenkovic: “Emozione unica. Vincere così è ancora più bello”

Il match winner della Fiorentina, Nikola Milenkovic, ha parlato a fine partita a Sport Mediaset, commentando a vittoria sull’Atalanta, che regala la semifinale ai viola.

Queste le sue parole: “Emozione incredibile vincere in questo modo, in 10, contro l’Atalanta, è davvero super. Io ero entrato da pochi minuti, non ero ancora caldissimo, avevamo già vinto qua in campionato ed è stato davvero fantastico contro una squadra propositiva abbiamo proposto il nostro calcio. Vincere in dieci uomini è ancora più bello”.

Foto: Twitter Fiorentina