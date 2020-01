Milenkovic: “Ci aspettiamo una Spal affamata, ma abbiamo l’obbligo di vincere. Iachini? Trasmette positività”

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, ha parlato ai microfoni del club in vista del match di campionato contro la Spal: “Abbiamo preparato bene partita in settimana, a Bologna abbiamo concesso poco. Potevamo fare lo 0-2 ma il calcio è fatto di episodi e purtroppo abbiamo subìto il pareggio. Dobbiamo guardare avanti per fare più punti possibili, la classifica non è bella e la città non la merita“.

Iachini

“Il mister ci ha chiesto grinta e l’abbiamo messa in campo, ora servono punti. Allenamento capodanno? Incredibile, erano tantissimi nonostante la classifica. I tifosi ci hanno sostenuto anche a Bologna, è positivo il loro aiuto. Iachini ha grinta e carattere, come allenatore è bravo. Ci stiamo abituando a quello che chiede, non siamo insieme da tanto. A Bologna si è visto cosa abbiamo messo in campo, trasmette energia positiva”.

Commisso e Vlahovic

“È sempre vicino alla squadra, pochi ne hanno uno così. Per me è positivo, sappiamo che c’è sempre sostegno e spinta da dietro. Tocca a noi dimostrare che meritiamo di più. Vlahovic? Ha fatto un grande gol all’Inter. Handanovic è uno dei portieri più bravi del mondo, spero che continui a sognare. Dusan ha carattere e fame, vuole migliorare ogni giorno. Se segue questa strada farà grande carriera”.

Verso la Spal

“Verranno qui per fare punti, come noi. Stiamo già lavorando nel modo migliore possibile, daremo tutto. In Serie A tutte le partite sono difficili, ma la prossima è sempre la più importante. Servirà organizzazione dietro ma anche davanti, dobbiamo avere idee chiare e sapere sempre cosa fare. Spero di risalire presto la classifica, la città e la Fiorentina meritano di più”.