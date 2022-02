Milenkovic all’ultimo respiro: la Fiorentina passa in semifinale (3-2)

Al Gewiss Stadium si sta disputando il penultimo match dei quarti di finale di Coppa Italia. Beffa finale per l’Atalanta: in semifinale passa la Fiorentina. Vantaggio iniziale di Piatek su rigore con un bellissimo destro a giro di Zappacosta e la prima rete in maglia nerazzurra di Boga (un capolavoro anche il suo). Al 70’ altro rigore per i Viola realizzato da Piatek. Espulso nel finale Martinez Quarta per somma di ammonizioni. All’ultimo respiro Milenkovic da fuori area regala la semifinale alla Fiorentina.

FOTO: Twitter Fiorentina