Milano e Roma: rivoluzione! Pagelle e giudizi sulle 20 di Serie A. E i voti alla B

La solita premessa: il voto è alle operazioni di mercato, non alla qualità degli organici. Andiamo alla ricerca della differenza tra lo scorso campionato e quello che è appena partito. Questa sessione da poco alle spalle sarà ricordata come quella del naufragio di qualche trattativa sfumata già alle firme oppure.. alle visite, Samardzic esempio più eloquente. Adesso tocca agli allenatori, buona fortuna.

ATALANTA 7

Il terzetto De Ketelaere-El Bilal-Scamacca va seguito con attenzione e sono stati tre investimenti importanti, anche se Touré si è subito fermato. Importante aver resistito alle proposte per Koopmeiners e Scalvini. Manca un difensore centrale.

BOLOGNA 6+

Le perdite di Dominguez (Freuler non è superiore) e Arnautovic sono pesantissime, l’aggravante è che non sia arrivato un attaccante vero. Con tutto il rispetto per Ndoye che non è una prima punta e considerato che Barrow è separato in casa. Molto dipenderà da Zirkzee che è partito bene. Saelemaekers può rilanciarsi. Karlsson è forte.

CAGLIARI 6

Scommessa su un paio di stranieri, nella speranza che funzioni. Nella sua duplice funziona di presidente e direttore sportivo, Giulini punta sulla voglia di riscatto di Petagna. Avremmo fatto di più a centrocampo.

EMPOLI 5,5

Al netto delle dolorose e inevitabili cessioni di Vicario e Parisi, la qualità è scesa e gli arrivi contengono qualche punto di domanda. Cancellieri, per esempio, riuscirà a esplodere dopo tante promesse non mantenute?

FIORENTINA 7+

Una spremuta venuta molto bene, l’unico – piccolo – punto di domanda è il mancato arrivo di un difensore centrale invocato da Italiano. Ma all’interno di un gran lavoro: Beltran stuzzica, Arthur può rilanciarsi, Parisi è un eccellente investimento.

FROSINONE 6+

I tre prestiti dalla Juve possono dare una mano, soprattutto Kaio Jorge se tornasse quello delle vecchie promesse. Cheddira merita il salto, Reinier è un jolly da pescare. Con il budget a disposizione va bene così.

GENOA 6,5

Se una neo-promossa prende Malinovskyi, Messias e Retegui non è una neo-promossa. In effetti il Genoa non lo è, piuttosto ha recuperato la sua dimora naturale.

INTER 7,5

Siccome la storia da anni è sempre la stessa, un’entrata soltanto se si verifica un’uscita, cosa possiamo dire se non esiste a prescindere una cifra destinata al mercato? Pavard ciliegiona, Klaassen ultima mossa, Cuadrado e Carlos Augusto funzionali. Frattesi e Thuram indiscutibili colpi. Peccato per Samardzic.

JUVENTUS sv

Non si può giudicare, l’unico acquisto (Weah junior) è la sintesi dei disastri del passato, di conti a gambe per aria, di ingaggi mostruosamente assurdi per gente che alla Juve ha fallito. Il mercato vero da gennaio e giugno prossimi.

LAZIO 7+

Inutile stare sempre a parlare di Milinkovic Savic: voleva andare, è andato. È stato fatto un lavoro per una maggiore profondità della rosa con qualità in aumento. Il rimpianto? Non aver fatto un colpo alla Berardi, di quelli che mandano in estasi la gente. Ma Kamada ha qualità, Isaksen anche, Guendouzi servirà e non poco.

LECCE 6+

Mettiamola così: le solite scommesse estive spesso vengono vinte, ci sono segnali. Quindi prendiamo i numeri di targa di Rafia, Almqvist e Krstovic, hanno già timbrato e non hanno intenzione di fermarsi.

MILAN 7,5

Domanda: può esserci il rimpianto per l’infelice epilogo della vicenda Taremi? Può esserci, ma non esageriamo perché il resto è stato fatto benissimo. Reijnders e Pulisic in testa, tuttavia aspettiamo Chukwueze con grande curiosità.

MONZA 5,5

Non discutiamo Gagliardini, D’Ambrosio e chi è arrivato, piuttosto ci soffermiamo sullo spessore di chi è partito, da Carlos Augusto a Rovella, passando per Sensi e Petagna.

NAPOLI 6,5

Siamo sinceri: avremmo preso un difensore con uno spessore diverso rispetto a Natan, ma sono dettagli. La conferma di Osimhen vale quanto un grande colpo di mercato, ci piace moltissimo Lindstrom e ci stupiremmo se non facesse presto la differenza. Rimpianti per Veiga, certo, ma senza esagerare.

ROMA 7+

Pochi soldi in cassa, ma cosa si può dire se quasi nei pressi dell’ultima curva arriva Lukaku per il famoso attaccante di spessore che cercava Mourinho? Il resto va bene, ma a patto che i nuovi stiano bene e non abbiano infortuni o contrattempi degli ultimi anni.

SALERNITANA 6

La vicenda Dia esplosa all’improvviso non aiuta. Il mercato è stato normale, non eclatante , probabilmente il tifoso medio granata si sarebbe aspettato di più. Il problema è un altro: Paulo Sousa non smette di mandare frecciatine alla sua dirigenza.

SASSUOLO 6

Avremmo gestito meglio la vicenda Berardi, non convince in pieno l’operazione Maxime Lopez senza certezze sul riscatto. Ci piace Pedersen, mentre Castillejo può aver motivazioni dal ritorno in Serie A.

TORINO 6,5

Abbiamo letto quasi “10” in pagella, imbarazzante. Di sicuro Zapata è un buon acquisto, a patto che non abbia i problemi fisici dell’ultima stagione. Almeno mezzo voto in meno per la gestione della vicenda Buongiorno, il Torino aveva deciso di cederlo. E il capitano ha resistito, a tre giorni dalla fine non si può…

UDINESE 5,5

Troppi stranieri, troppe scommesse, nella speranza che Beto sia stato sostituito adeguatamente. Importante aver blindato Pafundi, ma ci sono diverse situazioni da chiarire. Una domanda: Lucca è pronto per la Serie A?

VERONA 6+

Sogliano ha fatto un miracolo la scorsa stagione e si è ritrovato con la notizia della possibile cessione della società a un paio di giorni dalla chiusura della sessione. Eppure ha blindato Hien e Ngonge, interessante il tris Folorunsho-Saponara-Bonazzoli.

SERIE B: I VOTI

ASCOLI 6,5 BARI 7 BRESCIA sv CATANZARO 7 COSENZA 7 CITTADELLA 6 COMO 7 CREMONESE 7,5 FERALPISALÒ 7 LECCO sv MODENA 6,5 PALERMO 8 PARMA 7 PISA 7 REGGIANA 7,5 SAMP 6 SUDTIROL 6 TERNANA 5 SPEZIA 6,5 VENEZIA 7