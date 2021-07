Milanese ritenta a Trieste: sarà più fortunato o almeno ispirato?

Mauro Milanese ha avuto una grande fortuna a Trieste: fare e disfare a piacimento. Ha cambiato allenatori come se fossero cravatte, adesso ha la bellezza di una decina di persone a cariche tra tecnici e componenti dello staff. Ha deciso di prendere Bucchi, padronissimo di farlo, pur avendo sotto contratto sia Gautieri che Pillon. Aveva incontrato Pillon alla vigilia di un Carpi-Triestina, gli aveva detto che lo avrebbe preso a prescindere, forse sarebbe stato meglio avvertire l’allenatore che aveva in carica e che sarebbe andato in campo poche ore dopo. La Triestina naviga a vista, per vincere in Serie C ci vogliono idee chiare e competenza. Trieste è una grande piazza, ma merita un programma che non viva di umori, di troppi allenatori cambiati come se fossero sempre loro il principale problema. Ma davvero sono loro il problema? Intanto, Milanese ci riprova: sarà più fortunato o almeno ispirato?

Foto: sito Triestina