Milan-Verona, al 75′, esce Florenzi, esordio per Bartesaghi

Esordio in Serie A, al 75′ di Milan-Verona, per il classe 2005, Davide Bartesaghi, terzino sinistro, nato il 29 dicembre 2005.

Pioli quindi sceglie il giovanissimo talento, entrato al posto di Florenzi. Un quarto d’ora più recupero per il giocatore.

Foto: twitter Milan