Milan, zero punti in tre giornate. Qualificarsi è dura, ma l’Atalanta insegna

Il Milan esce con le ossa rotta da Oporto, dopo il ko in terra portoghese per 1-0. I rossoneri, che in campionato sono imbattuti e viaggiano con 7 vittorie e 1 pareggio (tra l’altro in casa della Juve), in Champions sono ancora a zero punti dopo 3 giornate.

La qualificazione resta una chimera, ma non impossibile. L’Atalanta, neanche troppo in là con gli anni, insegna come tutto sia possibile, anche arrivando al giro di boa a zero punti. Nella storia della Champions League solo l’Atalanta, nel 2019, è riuscita a superare il girone dopo aver perso tutte le prime tre partite.

Nell’edizione 2019-20, bloccata poi dal lockdown, l’Atalanta diventa la prima squadra (per ora unica) nella storia della Champions League a qualificarsi agli ottavi dopo aver raccolto 0 punti nel girone d’andata: alla squadra di Gasperini bastarono due vittorie, contro Shakhtar e Dinamo Zagabria, e il pari con il Manchester City per ribaltare il girone. Prima dei bergamaschi, ben 41 squadre avevano chiuso a secco l’andata della fase a gironi e nessuna era mai riuscita a qualificarsi agli ottavi.

Il Milan deve crederci. Recuperando alcuni elementi infortunati, può provare a fare il grande colpo. Certo, serviranno tre vittorie probabilmente, per passare i turno, come ha detto Maldini.

La qualificazione deve passare per San Siro. Il Milan ora deve ospitare il Porto la prossima giornata e la vittoria deve essere scontata.

Poi i rossoneri dovranno passare per il Wanda Metropolitano di Madrid e ovviamente servirebbe un blitz esterno per pareggiare la sconfitta di Milano. Infine il Liverpool al Meazza, con la speranza che gli uomini di Klopp a dicembre siano già qualificati come primi e che possano giocare con meno determinazione. Ovviamente la qualificazione passa anche dalle avversarie, sperare in un pari nella gara tra Porto e Atletico del girone di ritorno e che il Liverpool vinca entrambe le gare con le citate avversarie. Sarà complicato ma questo Milan dovrà provarci.

Foto: Twitter Milan