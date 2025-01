Milan, Walker sempre in vantaggio su Rashford. Su Tomori…

Il Milan vuole regalare rinforzi a Sergio Conceicao. E nel mirino dei rossoneri ci sono due inglesi: Marcus Rashford e Kyle Walker. Due ipotesi molto interessanti ma che non possono arrivare insieme: per regolamento, il Milan può tesserare soltanto un giocatore britannico, oltre ai due visti per calciatori extracomunitari (Emerson Royal e Pavlovic). E, ora, la corsa ha due ha un chiaro favorito e porta il nome di Kyle Walker. Il club rossonero ha accelerato per il terzino di proprietà del Manchester City, arrivando in un momento decisivo dell’operazione. Tanto che Walker ha bloccato qualsiasi altra trattativa per dare priorità al Milan in attesa del definitivo semaforo verde. Nel frattempo, la Juventus continua a seguire Fikayo Tomori e – come raccontato – sarebbe pronta a presentare un’offerta da oltre 25 milioni per il centrale inglese. Domani all’Allianz Stadium potrebbe essere l’occasione per parlarne ancora. Un intreccio – tutto inglese – da seguire con molta attenzione già nelle prossime ore.

Foto: Instagram Walker