Milan, vittoria per 7-1 contro la Pergolettese: tripletta di De Ketelaere!

Vittoria per il Milan che, questa mattina a Milanello, si è imposto 7-1 sulla Pergolettese, collezionando il successo anche nell’ultima amichevole di questa fase pre-campionato. A segno Marko Lazetic con una doppietta, Yacine Adli e Tommaso Pobega. E poi è arrivata la tripletta di Charles De Ketelaere. Il belga, appena giunto in rossonero, ha segnato su calcio di rigore, di testa e con un tiro di destro. Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Ricky Massara hanno assistito al test. L’intera dirigenza ha voluto seguito il gruppo di Pioli da vicino, in attesa dell’esordio previsto sabato prossimo a San Siro contro l’Udinese nella sfida valida per la prima giornata di Serie A.

Foto: Milan TV