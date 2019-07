Milan, visite mediche in corso per Rafael Leao

In casa rossonera è il giorno di Rafael Leao. L’attaccante classe 1999 è arrivato alla Clinica Madonnina per sostenere le visite mediche con il Milan, passaggio di rito che, insieme alla firma sul contratto, renderanno il portoghese il nuovo acquisto del club di via Aldo Rossi. Operazione da 30 milioni più il prestito di Djalò al Lille. Ultimi passaggi burocratici, poi Leao potrà iniziare la sua nuova avventura al Milan.

Foto Twitter Lille