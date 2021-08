Milan, visite mediche in corso per Pietro Pellegri

Pietro Pellegri nella giornata di ieri è arrivato a Milano e questa mattina si è recato alla clinica “La Madonnina” per svolgere le visite mediche di rito con il Milan. L’attaccante arriva in rossonero in prestito dal Monaco con diritto di riscatto, un’operazione che ha un costo complessivo di 7 milioni. E’ lui il giocatore che completerà il reparto offensivo dei rossoneri con Giroud e Ibra.

Foto: Twitter Monaco