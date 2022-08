Milan, visite mediche in corso per De Ketelaere

E’ il giorno di Charles De Ketelaere al Milan. L’asso belga, in arrivo dal Bruges, è atterrato in nottata a Linate.

Stamattina, intorno alle 9.30, ha iniziato le visite mediche, ancora in corso, alla clinica La Madonnina a Milano. Il calciatore si è rivolto ai presenti con un “Forza Milan”. De Keteleare dopo le visite, si recherà a Casa Milan per la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale del suo passaggio in rossonero.

Foto: twitter personale