De Ketelaere è atterrato a Milano: inizia l’avventura con il Milan

L’attesa è finita. I tifosi rossoneri possono, finalmente, festeggiare: Charles de Ketelaere è atterrato in questi minuti all’aeroporto di Linate. Il trequartista belga è arrivato accompagnato dalla madre, dalla fidanzata e dagli agenti, Yama Sharifi e Tom De Mul. Le visite mediche sono previste per domani mattina alla casa di cura La Madonnina, a seguire la firma sul contratto nella sede rossonera di via Aldo Rossi. Stefano Pioli può festeggiare, avrà a disposizione un nuovo gioiello per la trequarti: si tratta dell’ennesimo colpo firmato Maldini–Massara.