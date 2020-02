Milan-Verona, le probabili formazioni della sfida di San Siro. Fuori Ibra e Kjaer

Dopo un mercato invernale – tra arrivi e partenze – vissuto da protagonista, il Milan si appresta ad ospitare la sorpresa Verona.

Gli uomini di Pioli hanno iniziato il nuovo anno nel migliore dei modi e si presentano dinnanzi al Verona con tre vittorie consecutive più la qualificazione ottenuta superando il Torino nei quarti di Coppa Italia.

Di contro i gialloblu arrivano a San Siro con soltanto due punti in meno in classifica rispetto ai padroni di casa e forti di un percorso di campionato che permette loro una certa spensieratezza.

Di seguito le probabili formazioni della sfida in programma domani pomeriggio alle 15:00 allo stadio San Siro:

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessiè, Krunic, Calhanoglu; Rebic, Leao

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Borini, Zaccagni; Di Carmine

Foto: Twitter ufficiale Milan