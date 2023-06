Milan-Verona, le formazioni ufficiali

A San siro si chiude la stagione di Milan e Verona. L’Hellas Verona si gioca tutto in novanta minuti per la lotta salvezza. I rossoneri puntano a concludere al meglio un campionato da 6 in pagella. Ecco le scelte dei due tecnici:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

VERONA (3-5-2): Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Faraoni, Sulemana, Veloso, Tameze, Depaoli; Ngonge, Djuric. All. Zaffaroni

Foto: Twitter Milan