Milan Under 23 in Serie C. Gravina: “Grande soddisfazione, mai avevamo completato l’organico dei club al 14 giugno”

Intervistato da ItalPress, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, al termine del Consiglio Federale odierno, ha espresso la propria soddisfazione per l’esito dei lavori per la composizione degli organici della Serie C.

Queste le sue parole: “Mai al 14 giugno avevamo completato l’organico delle squadre di Serie C. Si tratta di una bella notizia che ci inorgoglisce per il grande impegno profuso, e che ci dà l’entusiasmo per proseguire la nostra attività. Siamo stati in grado di dare risposte concrete. Abbiamo assunto un impegno e lo abbiamo portato a termine”