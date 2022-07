Milan, un’altra spinta verso De Ketelaere. Attesa e voglia di Sanches

Charles De Ketelaere, sempre più CDK nella testa del Milan. Quella di oggi è stata un’altra giornata importante, di posizionamento, sulla strada che porta agli accordi con il Bruges. Il Milan ha memorizzato ulteriormente la precedenza che è stata data dopo il summit con i suoi agenti. E aspetta Il momento giusto per muoversi con il Bruges, migliorare l’offerta, magari toccando 30 milioni, aggiungendo eventualmente qualche bonus. Oggi i riflettori sono unicamente su questo trequartista di grande talento, un predestinato. Ziyech piace, ma è una storia diversa perché nel caso di De Ketelaere bisogna andare a dama con il Bruges per anticipare la concorrenza. E la fiducia cresce. Esattamente come aumenta la resistenza per Renato Sanches: dai famosi rumors, veri, sul Paris Saint-Germain, la situazione non è andata avanti. E il Milan spera di riprendere completamente le carte in mano, coronando un inserimento lunghissimo.

Foto: twitter Bruges