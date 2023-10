Giudice sportivo: una giornata per Maignan, Theo Hernandez e Sarri

Arriva la decisione definitiva sulla squalifica di Mike Maignan dopo il cartellino rosso rimediato contro il Genoa nell’ultimo turno di Serie A. Il Giudice Sportivo ha optato per una sola giornata di squalifica per il portiere per “essersi reso responsabile di un grave fallo di gioco”. Il francese salterà dunque la gara contro la Juventus, come il connazionale Theo Hernandez. Una giornata di squalifica anche per Maurizio Sarri dopo l’espulsione con l’Atalanta.

Foto. instagram Milan