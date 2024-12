Milan, un altro flop: 0-0 contro il Genoa. Traversa di Morata

Finisce 0-0 al Meazza tra Milan e Genoa. I rossoneri non riescono a regalare la vittoria per festeggiare i 125 anni del club. Uno 0-0 che vede la contestazione anche a San Siro a fine gara.

Il copione del match vede il Milan costruire, ma non sfondare il muro del Genoa che si difende con ordine e riparte. Al 9′ ci prova Royal che calcia di destro, para Leali. Al 20′, contatto dubbio in area del Genoa con Liberali che prova il dribbling su Miretti che si contrappone e fa cadere il 2007 rossonero: niente per Guida. Al 22′, su sviluppi di calcio piazzato, ci prova Reijnders che calcia, ma para ancora Leali.

Al 24′, Chukwueze spreca una grande occasione: super giocata di tacco di Leao per Jimenez che aveva trovato con un perfetto cross sul secondo palo il giocatore nigeriano che però calcia alto. Il Genoa chiude bene gli spazi, al 40′ ci prova Fofana da fuori, ma alto. Finisce senza gol il primo tempo.

Nella ripresa Fonseca si gioca la carta Morata, dal 1′ minuto, al posto di Abraham. L’inglese ha avuto un problema da valutare. I rossoneri continuano a fare la partita, ma non la sbloccano. Fonseca si gioca anche la carta Camarda.

Al 76′ clamorosa chance per Morata. Il Milan riesce a crearsi un contropiede e quindi spazio: Reijnders trova Morata che si aggiusta sul sinistro e poi cerca l’angolo lontano. Il tiro esce fuori male e termina alto. Al 79′ ancora Morata ha una chance clamorosa. Lo spagnolo trovato tutto solo davanti alla porta, alza troppo la mira e colpisce la traversa. Il Genoa però non sta a guardare. Al 90′ punizione dal limite per i Grifoni, palla alta. Finisce 0-0 a San Siro, fischi assordanti, contestazione a Fonseca e alla squadra. Il Milan sale a 23 punti, lontanissimo dalle zone alte di classifica. Il Genoa sale a 16.

