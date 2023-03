Milan, ufficializzato il cambio nella lista UEFA: Maignan sostituisce Tatarusanu

Cambio nella lista UEFA in casa Milan, con il rientro del portiere Mike Maignan, che ha smaltito l’infortunio che lo ha tenuto ai box per vari mesi in questa stagione. A cedergli il posto Ciprian Tatarusanu. Ad annunciarlo è stata la stessa UEFA sul proprio sito ufficiale, con il club rossonero che ha sfruttato l’Articolo 46.2 del codice delle competizioni UEFA che permette di cambiare un portiere, se infortunato.