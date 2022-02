Milan, tutto semplice contro la Lazio: 4-0 e doppio derby in semifinale contro l’Inter

A San Siro si è disputato il terzultimo match dei quarti di finale di Coppa Italia. In semifinale passa il Milan dopo aver rifilato un netto poker alla Lazio. Sblocca la gara una rete di Leao, servito da Romagnoli. Nel finale di primo tempo doppio tap-in di Giroud. Nella ripresa i rossoneri, in totale controllo del match, hanno chiuso la pratica con Kessie. Si prospetta un doppio derby di Milano in semifinale.

FOTO: Twitter Milan