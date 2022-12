Milan, troppi infortuni e l’emergenza anche in attacco

Cadute e ricadute. Non si può certo dire che in casa Milan sia stato un avvio di stagione semplice a livello di infortuni. Si pensava di poter puntare su Maignan, passaggio fondamentale vista l’importanza del portiere, invece non si capisce bene quando il francese sarà a disposizione. L’emergenza diventa totale in attacco dove bisognerebbe chiedere gli straordinari a Giroud, altrimenti (con Rebic e Ibrahimovic ko) ci sono tre strade: Rebic centravanti oppure De Ketelaere adattato come falso nove. C’è ancora un po’ di tempo prima della trasferta di Salerno (mercoledì 4 alle 12,30) e il test del 30 con il PSV potrà dare qualche indicazione.