Milan, trauma cranico per Morata: salterà il Cagliari

Tegola in casa Milan: Alvaro Morata si è infortunato nel corso dell’allenamento di questa mattina. L’attaccante spagnolo è rimasto coinvolto in uno scontro aereo tra Pavlovic riportando un forte trauma cranico. Come da prassi, l’attaccante rossonero è stato portato all’ospedale di Legnan dove è stato sottoposto a una risonanza magnetica che ha dato esito negativo. Il centravanti resterà in ospedale dove verrà monitorato e non sarà a disposizione per la trasferta di Cagliari.

Foto: Instagram Morata