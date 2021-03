Milan, tra indisponibili e giocatori non al top, il 2021 non decolla

Niente da fare, il 2021 del Milan non sembra decollare così come era decollato il nefasto anno del 2020. E con questa media diventa complicata anche la Champions League, nonostante il bottino racimolato all’andata tenga i rossoneri in buone acque. Se lo scorso anno era stata la rivelazione del dopo-lockdown, diventando la miglior squadra del 2020, nell’anno nuovo i rossoneri sono solo sesti per rendimento. E considerando anche le coppe si parla di 7 vittorie, 3 pari e 5 k.o. Che fosse complicato, forse impossibile, tenere lo stesso passo del 2020, ce lo si poteva immaginare, un po’ meno che il Milan andasse incontro a tutte queste difficoltà. E di questo passo, il Diavolo rischia di ritrovarsi a fine stagione come una bellissima incompiuta. Una squadra capace di macinare record e mietere vittime in serie, per poi rallentare quando invece arriva il momento decisivo della stagione, e adesso che il vantaggio si sta erodendo, occorre tornare a marciare con più continuità. Ecco perché Pioli ripete da tempo che il suo Milan non ha ancora fatto nulla ed ecco perché da un paio di settimane ricorda che il momento davvero caldo dell’annata deve ancora arrivare. Ecco, l’obiettivo adesso diventa ancora più evidente: meglio lasciar perderei sogni scudetto per tornare invece a guardarsi le spalle. Perché a parte il Napoli, le altre hanno vinto e Juve e Atalanta hanno rosicchiato ai rossoneri due punti pesanti.

Foto: Twitter Milan