Milan-Torino, le formazioni ufficiali

Milan-Torino, match in programma questa sera alle 20.45 a San Siro, aprirà ufficialmente la 22esima giornata di Serie A. Pioli conferma la difesa a 3 e punta dal primo minuto su Thiaw, mentre in avanti si rivede Leao al fianco di Giroud. Esordio invece tra i granata a centrocampo per il classe 2004 Gineitis. Ecco le formazioni ufficiali:

Milan (3-4-1-2): Tatarusanu; Thiaw, Kjaer, Kalulu; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Adopo, Gineitis, Ricardo Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric

Foto: Twitter Milan