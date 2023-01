Milan-Torino: i convocati di Juric per il match di Coppa Italia

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha selezionato 24 calciatori per il match di questa sera contro il Milan. La partita si giocherà alle 21:00 allo stadio Meazza- la gara sarà valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Ecco la lista completa dei giocatori convocati per il match:

Portieri: Milinkovic-Savic, Berisha, Gemello.

Difensori: Bayeye, Schuurs, Buongiorno, Zima, Rodriguez, Singo, Djidji, Vojvoda, Dembele.

Centrocampisti: Lukic, Adopo, Garbett, Karamoh, Linetty, Ricci, Gineitis.

Attaccanti: Vlasic, Seck, Radonjic, Miranchuk, Sanabria.

Foto: Juric twitter Torino