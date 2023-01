Si è concluso 0-0 il primo tempo della gara di ottavi di finale di Coppa Italia tra Milan e Torino. Un primo tempo con ritmi blandi, non bello nei primi minuti, che si è alzato di intensità col passare dei minuti.

Per il Milan, palo del belga Charles De Keteleare, alla ricerca del primo gol in maglia rossonera.

Foto: Instagram Milan